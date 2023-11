DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. November (46. KW)

=== M O N T A G, 13. November 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 3Q (14:00 Earnings-Call) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 3Q 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Euro Finance Week - The Future of Banking 09:30 DE/Deutsche Energie-Agentur (Dena), Energiewende-Kongress 2023, Berlin *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 11:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week (u.a. mit Bafin-Chef Branson 11:30) 11:30 DE/Regierungs-PK 17:30 DE/Griechischer Ministerpräsident Mitsotakis, CDU-Chef Merz, Diskussionsrunde bei der Konrad-Adenauer-Stiftung über "Griechenland und Europa - Ein neues Kapitel", Berlin *** 17:45 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit EU-Ratspräsident Michel und sechs EU-Staats- und Regierungschefs, Berlin - Märkte/Börsenfeiertag Singapur D I E N S T A G, 14. November 2023 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Insolvenzen August und Trendindikator für Oktober *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 08:30 DE/Encavis AG, Telefonkonferenz zu Ergebnis 3Q 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Konjunkturbericht 3Q 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt November *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.12.2025 *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 12:30 DE/Bundeskanzler Scholz, griechischer Ministerpräsident Mitsotakis, Pressekonferenz nach gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 9 Monate 19:35 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, spricht bei Veranstaltung des Detroit Economic Club 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - DE/Allgeier SE, Ergebnis 3Q *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - EU/Rat der Außenminister (seit 14.11) M I T T W O C H, 15. November 2023 *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis 4Q (11:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteilsverkündung in Sachen "Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021", Karlsruhe 10:00 DE/KfW, Pressegespräch zum KfW-Klimabarometer 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Handelsbilanz September *** 11:00 EU/Industrieproduktion September 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro 12:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim 17. Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungsbefragung im Bundestag, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Eon SE, Pressegespräch zum Thema Wasserstoff *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober *** 15:00 GB/Diageo plc, Capital Markets Day *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:01 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q *** - DE/Evotec SE, Kapitalmarkttag - DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Beginn des zweitägigen Handelskongresses D O N N E R S T A G, 16. November 2023 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 10:00 Analystenkonferenz) 07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 3Q 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:00 Zukunftsfinanzierungsgesetz, 11:40 Wärmeplanung, 14:45 Bundes-Klimaanpassungsgesetz, 15:30 Asylbewerberleistungen, 22:45 Preisbremsenverlängerung 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland, Berlin *** 12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q 12:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, 7th annual conference of the ESRB 12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober 18:45 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Capital Markets Day - DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Abschluss des zweitägigen Handelskongresses - EU/Rat der Außenminister F R E I T A G, 17. November 2023 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 08:00 DE/Baugenehmigungen September 09:00 DE/European Banking Congress in Frankfurt (u.a. mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbankpräsident Joachim Nagel, Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing, Commerzbank-CEO Manfred Knof) 09:00 DE/AfD-Fraktion, Pk zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, 33. Frankfurt European Banking Congress 10:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Capital Markets Day *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September 10:00 DE/Unions-Fraktion, Pk zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024, Berlin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Oktober *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 11:00 DE/Linken-Fraktion, Pk zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024, Berlin 12:00 DE/Koalitions-Fraktionen, Pk zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2024, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, 33. Frankfurt European Banking Congress *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober - DE/Bundeskanzler Scholz, türkischer Präsident Erdogan, Gemeinsames Gespräch, Berlin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch); Norwegen (Moody's); Rumänien (Moody's); Schweiz (Fitch); Andorra (S&P); Island (S&P); Italien (Fitch); ===

