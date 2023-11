DJ Bayer: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung für hochdosierte Eylea-Variante

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer bekommt in der EU wahrscheinlich in den nächsten Monaten die beantragte Zulassung für eine hochdosierte Variante seines Augenmedikaments Eylea, die bei zwei verbreiteten Netzhauterkrankungen deutlich verlängerte Behandlungsintervalle erlauben. Der zuständige Ausschuss für Humanarzneimittel gab dafür jetzt eine positive Empfehlung, wie Bayer mitteilte. In der Regel folgt die EU-Arzneimittelbehörde EMA dieser Empfehlung.

Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem müssten sich dann künftig nach drei initialen monatlichen Injektionen des Wirkstoffs Aflibercept 8 mg in den Augapfel nur noch bis zu alle 4 Monate dieser unangenehmen Prozedur unterziehen. Bisher galt für die niedrigdosierte Variante ein Behandlungsintervall von 8 Wochen. Bei Patienten mit stabiler Sehkraft können die Behandlungsintervalle auf bis zu 5 Monate verlängert werden, so Bayer.

Eylea ist nach Umsatz das zweitwichtigste Medikament von Bayer. Im vergangenen Jahr erzielte es einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Eylea wurde von Bayer zusammen mit Regeneron entwickelt. Das US-Unternehmen verbucht alle US-Gewinne für sich, während Bayer und Regeneron die Umsätze außerhalb der USA teilen. Die FDA hat die höherdosierte Variante bereits im August zugelassen.

November 10, 2023

