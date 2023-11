DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Wieder sinkende Marktzinsen stützen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Vortag machen die US-Börsen am Freitag zunächst etwas Boden gut, gestützt von wieder sinkenden Marktzinsen. Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,3 Prozent. Der S&P-500 legt um ebenfalls 0,3 Prozent zu und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent.

Allerdings wirken die als falkenhaft interpretierten Äußerungen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Donnerstag nach und dürften eine deutlichere Erholung der Aktienkurse verhindern. Powell hatte gesagt, dass künftige Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden müssten. Die Federal Reserve sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken.

In Reaktion auf diese Aussagen gaben die Aktienkurse nach, während am Anleihemarkt die Renditen anzogen. Am Freitag kommen die Renditen etwas zurück, im Zehnjahresbereich um 3,4 Basispunkte auf 4,59 Prozent. Der Dollar behauptet den Großteil seiner am Vortag eingefahrenen Gewinne.

Kapitalerhöhung schickt Groupon auf Talfahrt

An Konjunkturdaten wird kurz nach der Startglocke der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung in den USA veröffentlicht. Auf Unternehmensseite steht Groupon mit einer Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktien des Gutscheinportals brechen um rund 30 Prozent ein. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal treten darüber in den Hintergrund.

Mit Enttäuschung werden die Geschäftszahlen von Unity Software aufgenommen. Der Kurs sackt um fast 6 Prozent ab. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal einen Verlust ausgewiesen. Überdies verfehlte der Umsatz die Erwartungen.

Nachdem Illumina die Jahresprognosen gesenkt hat, geht es mit der Aktie um 14,6 Prozent abwärts. Im dritten Quartal hatte das DNA-Sequenzierungsspezialist zwar mehr verdient als erwartet, doch lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens.

Die Ölpreise tendieren fester. Mit dem jüngsten Ausverkauf sei die Risikoprämie wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ausgepreist, denn der Konflikt bleibe bislang auf die Region begrenzt, so Marktteilnehmer. Die ING hält den kräftigen Preisrückgang für übertrieben, denn die Fundamentaldaten sprächen zumindest kurzfristig eher für ein knapperes Angebot und somit höhere Preise.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.001,28 +0,3% 109,34 +2,6% S&P-500 4.361,39 +0,3% 14,04 +13,6% Nasdaq-Comp. 13.572,94 +0,4% 51,49 +29,7% Nasdaq-100 15.253,94 +0,4% 66,04 +39,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,99 -4,2 5,03 56,6 5 Jahre 4,60 -4,8 4,65 59,7 7 Jahre 4,63 -4,5 4,67 66,0 10 Jahre 4,59 -3,4 4,62 70,7 30 Jahre 4,73 -4,7 4,77 75,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0679 +0,1% 1,0704 1,0708 -0,2% EUR/JPY 161,70 +0,2% 161,52 161,41 +15,2% EUR/CHF 0,9630 -0,0% 0,9632 0,9617 -2,7% EUR/GBP 0,8742 +0,2% 0,8717 0,8710 -1,2% USD/JPY 151,42 +0,1% 150,89 150,75 +15,5% GBP/USD 1,2213 -0,1% 1,2280 1,2295 +1,0% USD/CNH (Offshore) 7,3026 +0,1% 7,2932 7,2822 +5,4% Bitcoin BTC/USD 37.022,11 +1,3% 36.727,74 35.227,29 +123,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,82 75,74 +1,4% +1,08 -0,6% Brent/ICE 80,89 80,01 +1,1% +0,88 -0,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,85 48,51 -5,5% -2,66 -46,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,21 1.958,60 -0,6% -12,39 +6,7% Silber (Spot) 22,38 23,03 -2,8% -0,65 -6,6% Platin (Spot) 850,70 862,00 -1,3% -11,30 -20,4% Kupfer-Future 3,60 3,64 -1,2% -0,05 -5,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2023 09:41 ET (14:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.