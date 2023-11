DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. November (47. KW)

=== M O N T A G, 20. November 2023 *** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statements für die ersten zehn Monate *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Preisverleihung auf dem Digital-Gifpel zu "Gründungswettbewerb - Digitale Innovationen", Jena *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 16:00 DE/Bundesdigitalminister Wissing, Bundesinnenministerin Faeser, Podiumsdiskussion auf dem Digital-Gipfel zu "Einfach. Gemeinsam. Digital. DigitalstrategieDeutschland. Halbzeitbilanz", Jena digitale Verwaltung - DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ablauf Übernahmeangebot - DE/Synlab AG, Ablauf Übernahmeangebot - DE/Bundesregierung, Beginn 16. Digital-Gipfel (bis 21.11.), Jena D I E N S T A G, 21. November 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Capital Markets Day *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesdigitalminister Wissing, Keynotes auf dem Digital-Gipfel, Jena 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an dem Panel zu KI und Ethik auf dem Digital-Gifpel, Jena 11:00 DE/Bundesdigitalminister Wissing, Teilnahme an dem Panel "Zukunftsfähiges Deutschland - nachhaltig durch Digitalisierung" auf dem Digital-Gifpel, Jena 11:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Panel auf dem Digital-Gipfel, Jena 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesobligation über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 19.10.2028 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesdigitalminister Wissing, Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk auf dem Digital-Gipfel, Jena *** 13:00 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 17:00 DE/Bundesfinanzministerium, Diskussion von Bundesfinanzminister Lindner mit EZB-Präsidentin Lagarde bei "Economic Dialogue - Inflation kills democracy - Finanzpolitische Vernunft als Grundlage funktionierender Gemeinschaften", Berlin 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q - DE/Bundesregierung, Abschluss 16. Digital-Gipfel (seit 20.11.), Jena M I T T W O C H, 22. November 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 1 Mrd Euro *** 12:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis *** 13:00 DE/Siemens Energy AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31.10/1.11 - NL/Parlamentswahl - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 23. November 2023 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfung für Portugal (Moody's); - Märkte/Börsenfeiertag Japan, US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq F R E I T A G, 24. November 2023 *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 08:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q 09:30 DE/Bundesrat, Plenum *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November - EU/Ratingüberprüfung für Niederlande (Fitch); Bulgarien (S&P); Liechtenstein (S&P); Slowakei (Moody's); - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00 MEZ), US-Aktienmarkt NYSE / Nasdaq ( jeweils bis 19:00 MEZ) ===

