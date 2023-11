Neumünster (ots) -Mit Nils Lueken gewinnt die IGEFA SE ein neues, international erfahrenes Vorstandsmitglied für die Vertriebssteuerung im In- und Ausland. Die bisherige Unterteilung der Kundensegmente in die Bereiche national und regional wird unter der Verantwortung des 51-jährigen Diplom-Kaufmanns zusammengeführt. Auf diese Weise wird eine ganzheitliche strategische und operative Marktausrichtung gewährleistet.Der bisherige Verantwortliche für den nationalen Vertrieb, Christian Twietmeyer, wird der IGEFA SE erhalten bleiben und zunächst kommissarisch die Vertriebsleitung Deutschland innehaben, während Jan Stübinger, bisher für den regionalen Vertrieb zuständig, das Unternehmen zum Jahresende verlassen und sich beruflich anderweitig orientieren wird.Der Beirat und die Vorstandskolleg:innen stehen überaus positiv hinter der getroffenen Wahl, da Nils Lueken über eine langjährige Führungserfahrung im Vertrieb und im Marketing verfügt. Zuvor war er als Vorstand bei der Gegenbauer Holding SE & Co. KG tätig, wo er u. a. das technische Facility Management und die Industrial Services verantwortete.Nils Lueken blickt seiner beruflichen Zukunft bei der IGEFA SE voll positiver Erwartung entgegen: "Ich freue mich, ab sofort Teil der Familienkultur der igefa zu sein, das Unternehmen mitgestalten zu dürfen und dessen Potenziale gemeinsam mit allen Kolleg:innen voll ausschöpfen zu können."Pressekontakt:Laura Naverslaura.navers@igefa.de+49 160 99772688Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/5646409