Meran (ots) -Die Adventzeit in Meran in Südtirol ist eine zauberhafte und besinnliche Jahreszeit, die die Stadt in ein wundervolles Winterwunderland verwandelt. Die malerische Kleinstadt in den Südtiroler Alpen bietet zu dieser Zeit des Jahres eine einzigartige Mischung aus Tradition, Kultur und romantischer Atmosphäre.Die festliche Beleuchtung und die weihnachtliche Dekoration verwandeln die Altstadt von Meran in einen Ort, der geradezu aus einem Märchenbuch zu stammen scheint. Die engen Gassen und historischen Gebäude werden mit funkelnden Lichtern geschmückt, und der Duft von frisch gebackenem Gebäck und Glühwein erfüllt die Luft. Die Menschen strömen in Scharen in die Innenstadt, um die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen.Ein Höhepunkt der Adventzeit ist der traditionelle Christkindlmarkt. Dieser findet vom 24. November 2023 bis zum 6. Januar 2024 statt. Die Stände sind in Holz gehüllt und bieten eine heimelige Atmosphäre, die zum Verweilen und Stöbern einlädt. Besonders die handgefertigten Souvenirs und die köstlichen Südtiroler Spezialitäten wie Speck, Käse und Glühwein sind beliebte Highlights des Marktes.Die Meraner Weihnacht belebt das Stadtzentrum mit Veranstaltungen, die selbst anspruchsvollste Besucher zufriedenstellen. Die wichtigsten Standorte der Innenstadt verwandeln sich zur Advents- und Weihnachtszeit in festlich geschmückte Bühnen für unterschiedlichste Aktivitäten. Ob nun Eislaufen am Thermenplatz, eine stimmungsvolle Stadtführung bei Laternenschein oder weihnachtliche Musikkonzerte.Als ideale Unterkunft für einen Advents-Kurztrip nach Meran empfiehlt sich das 3-Sterne Stadthotel Westend. Ein charmantes und gemütliches Hotel, das sich im Herzen dieser malerischen Stadt befindet. Mit einer gelungenen Mischung aus Komfort, Gastfreundschaft und einer erstklassigen Lage ist das Hotel Westend eine beliebte Wahl für Reisende, die die Meraner Weihnacht erleben möchten.Das Hotel befindet sich direkt an der Passerpromenade und in unmittelbarer Nähe zum historischen Stadtzentrum von Meran, was es den Gästen ermöglicht, bequem zu Fuß zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Geschäften der Stadt zu gelangen. Die berühmte Therme von Meran ist ebenfalls in der Nähe und bietet Entspannung und Wellness.Das Hotel Westend in Meran eine ausgezeichnete Wahl für Reisende, die nach einer komfortablen und erschwinglichen Unterkunft suchen, während sie die Schönheit und Kultur dieser bezaubernden Südtiroler Stadt erkunden. Mehr dazu unter www.westend.it.Tipp: Vermeiden Sie den Trubel des Wochenendes und verbringen Sie Ihren Kurztrip unter der Wochez. B. 3 Nächte / 4 Tage im Hotel Westend zwischen dem 24.11. und 21.12.2023 ab EUR 240,- pro Person inklusive:- 3 Übernachtungen im Doppelzimmer- Frühstücksbuffet im romantischen "Art Nouveau" Saal- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme)- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Bistro der Therme- MERANO GUESTCARD mit Rabatten für Museen, Seilbahnen, Sesselliften usw.- Sleep and Shop Card (Ermäßigung von 10% in ca. 25 Geschäften)- kostenloser Parkplatz am HotelPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54info@westend.itwww.westend.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5646419