Alibaba-Anteilseigner bekommen momentan kräftig auf die Finger. Denn im Vergleich zum Vorwochenschluss rutschten die Notierungen um 3,00 Prozent an. An zwei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Das Minus von 2,44 Prozent am Donnerstag bedeutete für Alibaba einen regelrechten Tiefschlag. Werden Anleger damit zum Bärenfutter? Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...