Düsseldorf (ots) -Am Montag startet in Düsseldorf die weltführende Medizinmesse MEDICA 2023 (https://www.medica.de) mit mehr als 5.300 ausstellenden Unternehmen aus fast 70 Nationen und der Auftaktveranstaltung zum begleitenden 46. Deutschen Krankenhaustag (https://www.medica.de/dkt1), an der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (digital zugeschaltet) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann teilnehmen werden. Parallel zur MEDICA findet die COMPAMED 2023 (https://www.compamed.de) statt. Als international führende Fachmesse für den Zulieferbereich der Medizintechnikindustrie zählt sie rund 730 Beteiligungen aus 39 Staaten (Laufzeit MEDICA + COMPAMED: 13. - 16. November 2023).Nach Themenwelten gegliedert zeigt die MEDICA ein umfassendes Angebot für eine moderne Versorgung in Arztpraxen und Kliniken: von Labortechnik und Diagnostika, Medizintechnik und Elektromedizin, Bedarfs- und Verbrauchsartikeln, Physiotherapieverfahren und Orthopädietechnik bis hin zu IT-Lösungen.Der Themenfokus richtet sich in diesem Jahr insbesondere auf die digitale Transformation des Gesundheitswesens im Kontext einer zunehmenden "Ambulantisierung" der Versorgung sowie Vernetzung von Kliniken untereinander. Ebenfalls im Trend liegen Verfahren auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) und unterstützende Systeme wie etwa Robotik-Systeme sowie Lösungen zur Implementierung nachhaltigerer Prozesse. Zu den präsentierten Ausstellerneuheiten zählen beispielsweise ein KI-gesteuertes Wearable zur Verbesserung der Schlafqualität (durch Gehirnstimulation auf Basis von präzisen Neurofeedback-Signalen), ein energiesparendes und doch effektives Kryotherapieverfahren sowie u. a. auch eine Applikation zur Identifikation von Medikamentenfälschungen via Smartphone und Barcode-System.Zielgruppen der MEDICA sind insbesondere Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonal aus dem Klinikmanagement, aus Wissenschaft und Forschung sowie aus dem medizinischen Fachhandel und der Industrie. Ihnen wird neben der Fachmesse auch ein umfangreiches Angebot an begleitenden Konferenzen geboten. Anzuführen sind neben dem Deutschen Krankenhaustag für das Klinikmanagement die MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE (https://www.medica.de/mmsc1) für Sportmedizin-Trends und die DiMiMED (https://www.medica.de/dimimed1), als internationale Konferenz für Katastrophen- und Wehrmedizin. Fundierte Informationen und fachlichen Dialog zu praxistauglichen Lösungen bieten auch die in die Fachmesse integrierten Foren. Anzuführen sind etwa das MEDICA HEALTH IT FORUM (https://www.medica.de/mhif1) und MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (https://www.medica.de/mchf1) (u. a. mit der 12. MEDICA Start-up COMPETITION (https://www.medica.de/mac1)), die alle relevanten Digital Health-Entwicklungen aufgreifen.Parallel zur MEDICA 2023 wird bei der COMPAMED 2023 in den Hallen 8a und 8b alles in den Blickpunkt gerückt, was zur Herstellung von Medizinprodukten und -geräten benötigt wird. Dazu zählen Komponenten, Bauteile und Ausrüstungen bis hin zu komplexen Hightech-Lösungen (z. B. innovative Materialien, Mikro- und Nanotechnik, Fertigungsverfahren, Reinraumverpackungstechnologien).Im Vorjahr zählten MEDICA und COMPAMED insgesamt 81.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher (2021: 46.000).Die Hallen sind täglich von 10 bis 18:00 Uhr geöffnet.Informationen online: https://www.medica.de / https://www.compamed.de.Alle Presseservices online: https://www.medica.de/presse.Direktlink zu dieser Meldung (inkl. Foto- und Textdownload): https://www.medica.de/pm09d_medica_start.Pressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICA + COMPAMEDMartin Koch/ Maria-Sophie SchulteMichael Vellen (Hörfunk/ TV)Tel. +49(0)211-4560-444/ -589/ -990E-Mail: KochM[at]messe-duesseldorf.deWeb: https://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118749/5646888