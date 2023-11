"Künstliche Intelligenz ist per se weder diskriminierend noch sexistisch oder rassistisch" - im t3n-Podcast spricht Fairtech-Verfechterin Mina Saidze darüber, warum es trotzdem so viele Fälle gibt, in denen KI-Tools diskriminierend entscheiden, und was dagegen hilft. Algorithmen, die bei der Personalsuche Frauen aussortieren, oder Sozialleistungen, die ungerecht verteilt werden: Längst ist klar, dass beim Einsatz von KI-Tools fatale Fehler passieren ...

