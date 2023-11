In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Jetzt das Megatrend-Depot im Probemonat testen! https://tinyurl.com/38szrcus Die Wirtschaftsweisen sehen in ihrem aktuellen Jahresgutachten eine Erholung der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr. Eine gute Nachricht, findet auch Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Doch der Börsenprofi warnt auch vor großen Problemen, vor denen Deutschland derzeit stehe. Er betont, dass Deutschland zwar wachsen wird, aber sein Potential trotzdem nicht voll ausschöpfen könne. Besonders Steuern und Bürokratie und Energieversorgung seien Punkte, die die Politik dringend angehen müsse. Halver lobt die jüngsten Bemühungen der Bundesregierung zur Entbürokratisierung und zur Senkung des Strompreises für die Industrie. Doch er mahnt an, dass weitere Schritte notwendig sind, um Deutschland wirtschaftlich voranzubringen. Dazu gehört eine Verbesserung der Bildung, eine gezielte Fachkräftezuwanderung und eine steuerliche Entlastung. Zudem spricht Halver die Notwendigkeit einer stärkeren Aktienkultur in Deutschland an, um langfristige Wachstumschancen und eine stabile Altersvorsorge zu sichern. Er schlägt vor, steuerliche Anreize zu schaffen, um privates Aktiensparen zu fördern und die Bürger stärker in den Produktionskapitalmarkt einzubinden. Jetzt das komplette Interview ansehen!