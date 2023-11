Wochenausblick - Quartalszahlen einiger deutscher Unternehmen

Werbung







In der kommenden Börsenwoche stehen weiterhin einige Quartalszahlen aus dem deutschen Raum auf dem Programm. Neben den Unternehmensnachrichten erwarten uns auch Verbraucherpreise aus einigen europäischen Ländern.



Montag:



Bereits vor Börsenstart erwarten uns am Montag die Zahlen der Porsche Automobil Holding und Encavis sowie EnBW und Hypoport für das abgelaufene Quartal. Hierbei ist zu beachten, dass die Porsche Automobil Holding eine Beteiligungsgesellschaft ist. Es handelt sich hierbei nicht um die im vergangenen Jahr an die Börse gebrachte Porsche AG. Aus den USA erreichen uns im Laufe des Montags auch die Zahlen von Tyson Foods. Konjunkturell dürften die bereits gegen 1 Uhr morgens veröffentlichten Erzeugerpreise aus Japan für den abgelaufenen Oktober von Interesse sein.







Dienstag:



Neben den Verbraucherpreisen aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden, gibt es bereits am Morgen Nachrichten zu den Verbraucherpreisen aus Finnland und Schweden. Auch einige Unternehmen öffnen die Bücher, darunter der Batteriehersteller Varta, RWE oder auch Nordex und TAG Immobilien.







Mittwoch:



Zur Wochenmitte dürfte besonders die Bekanntgabe der Jahreszahlen von Siemens Energy mit Spannung erwartet werden. Es steht eine Einigung über den Bezug von Staatshilfen im Raum. Die Aussicht auf eine Einigung konnte der Aktie zuletzt wieder etwas Schub verleihen, nachdem diese Ende Oktober einen herben Rückgang verbuchen musste.





Weitere Zahlen erreichen uns von Infineon und auch Morphosys. Konjunkturseitig stehen die Handelsbilanz aus Europa sowie die Einzelhandelsumsätze und Verbraucherpreise aus den USA auf dem Programm.





Donnerstag:



Am Donnerstag gibt auch Siemens selbst, der Mutterkonzern der Tochter Siemens Energy, bereits vorbörslich die Jahreszahlen bekannt. Von Seiten der USA öffnen Walmart und Applied Materials ihre Bücher und General Motors lädt zum Investors Day ein. Am Nachmittag dürfte der Philly FED Outlook für den November für einige Anlegerinnen und Anleger von Interesse sein.





Freitag:



Zum Wochenabschluss meldet Volkswagen seine Auslieferungszahlen für den Oktober gegen 11 Uhr deutscher Zeit. Ansonsten bleibt es ruhig von Unternehmensseite. Neben der EZB-Leistungsbilanz für den September werden auch die endgültigen Verbraucherpreise für den Monat Oktober veröffentlicht. Am Nachmittag erreichen uns die Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen für den Oktober aus den USA.





