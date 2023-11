TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Eli Cohen hat sich für einen internationalen Zusammenschluss in den Bemühungen um die Freilassung von 239 Geiseln ausgesprochen, die im Gazastreifen festgehalten werden. Dies teilte Cohen am Samstagabend nach einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock in Tel Aviv mit. Cohen habe Baerbock zu einem Treffen von Außenministern der Länder eingeladen, deren Bürger von der islamistischen Terrororganisation Hamas festgehalten werden, hieß es.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums erklärte später, es handele sich um eine Initiative, ein Datum stehe noch nicht fest. Vermutlich werde es sich auch nicht um ein physisches Treffen, sondern ein Zoom-Gespräch handeln. Ein großer Teil der Entführten hat nach israelischen Angaben ausländische Pässe. Unter ihnen sind auch Deutsche.

Cohen sagte weiter, es sei wichtig, die Finanzierungsquellen der Hamas in Europa und anderswo auf der Welt zu stoppen.

"Israel wird die Hamas weiter bekämpfen, bis sie keine Bedrohung mehr darstellt", sagte Cohen. "Deutschland steht seit dem 7. Oktober an der Seite Israels, hat seine Verpflichtung gegenüber der Sicherheit Israels ausgedrückt und seine Unterstützung des Rechts auf Selbstverteidigung." Er habe Baerbock gebeten, diese Unterstützung fortzusetzen, damit Israel die Hamas zerstören und die Freilassung der Geiseln erreichen könne./le/DP/mis