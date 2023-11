Qiagen lässt seine Aktionäre derzeit im Regen stehen. Schließlich büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 4,24 Prozent ein. An drei der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Dabei wurde es am Freitag mit einem Minus von 3,22 Prozent so richtig fies. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts? Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...