Nvidia beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin notieren die Kurse im Vergleich zur Vorwoche rund 7,40 Prozent fester. Das Wertpapier schloss fünf der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Am Freitag erwischte Nvidia dabei mit einem Plus von 2,95 Prozent einen Sahnetag. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye? Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...