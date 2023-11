Essen (ots) -



Der Energiekonzern Eon stellt seine langjährige Förderung des Essener Museums Folkwang auf eine neue Grundlage: Neben der Unterstützung für große Ausstellungen erhält das Museum in den kommenden drei Jahren insgesamt 600.000 Euro. Dies teilten der Eon-Vorstandsvorsitzende Leonhard Birnbaum und Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagsausgabe und waz.de) mit. Mit dem zusätzlichen Geld soll das Haus noch mehr für neue Publikumsschichten attraktiv gemacht werden - und auch mehr aus dem Museum heraus in die Stadt und die Region wirken. Folkwang-Chef Peter Gorschlüter nannte diese privatwirtschaftliche Förderung für ein öffentliches Museum im Gespräch mit der WAZ "in Deutschland einmalig": "Mit der neuen Förderung hilft uns Eon, die Arbeit für ein neues Publikum auch mit neuem Personal zu verstetigen. Die großen Ausstellungen bringen Aufmerksamkeit, aber diese Verstärkung unseres Museums findet ja sozusagen hinter den Kulissen statt. Das ist sehr außergewöhnlich."



