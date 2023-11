BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Nord-Stream-Sprengung"

Die Seifenoper mit dem Titel "Wer sprengte die Nord-Stream-Pipelines?" hatte am 7. Februar 2022 in Washington Premiere. Mit den Aufgeregtheiten, die Spiegel und Washington Post am Sonnabend über einen ukrainischen Geheimdienstoberst verbreiteten, könnte eine neue Serienstaffel beginnen. Der Mann, wurde am Sonntag weltweit abgeschrieben, habe die Explosionen vom September 2022 in der Ostsee koordiniert. Ansonsten wisse leider niemand nichts Genaues - für investigative Qualitätsmedien in Geheimdienstangelegenheiten offenbar eine Sensation. Ein Schurke ist da, und er wird nach den Gesetzen der Reality Soap nicht der einzige bleiben./yyzz/DP/mis