COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Bluehtooth-Trackern:

Nur wird durch das Gesetz bisher zwar der Einsatz von auf dem Handy installierten Überwachungs-Apps sanktioniert, nicht aber die Nutzung von Bluetooth-Trackern. Deshalb ist es richtig, dass jetzt die Justizminister der Länder auf diese Regelungslücke hingewiesen haben und gesetzgeberische Nachbesserung einfordern. Falsch wäre es dagegen, noch einen Schritt weiterzugehen und den Einsatz der Tracker im menschlichen Miteinander gleich ganz zu verbieten... Von den neuen technischen Möglichkeiten sollte also maßvoll Gebrauch gemacht werden - was im Übrigen auch für Eltern gilt, die mittels Tracker ihre Kinder an der digitalen Leine führen möchten. Dabei wäre Aufklären über die Gefahren auf dem Schulweg sicherlich ein besserer Schutz. Die Tracker sollten Koffern und Fahrrädern vorbehalten bleiben./yyzz/DP/mis