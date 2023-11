Nachdem die Aktie von Airbus Anfang September noch ein neues Rekordhoch markieren konnte, setzte anschließend eine Korrekturphase ein. Mittlerweile ist aber die Trendwende gelungen und der Kurs strebt wieder nach oben. Rückenwind gibt es dabei auch in Form von positiven Nachrichten. So winkt dem Flugzeugbauer ein neuer Großauftrag.Demnach will Insidern zufolge Turkish Airlines für ihren geplanten Kapazitätsausbau wohl hunderte Flugzeuge bei Airbus ordern. Die Bestellung über rund 350 Maschinen verschiedenen ...

