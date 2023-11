Novo Nordisk bleibt in der Erfolgsspur. In den vergangenen Monanten konnten die Dänen gleich mit mehreren positiven News insbesondere zum Gewichtssenker Wegovy auftrumpfen. Auf einem Kongress der US-amerikanischen Herzgesellschaft in Philadelphia stellte Novo Nordisk nun Studiendetails zur Vorbeugung von Wegovy etwa von Herzinfarkten vor. Diese untermauern die positive Wirkung.Bereits im August hatte der Konzern mitgeteilt, dass sich das Medikament zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen ...

