CYBERKRIMINALITÄT - Ransomware-Attacken werden immer häufiger, teurer und gefährlicher. Nach Daten des Versicherers Allianz haben die weltweiten Angriffe im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 143 Prozent zugenommen. Die Researchfirma Chainanalysis schätzt, dass die Opfer der Cyber-Lösegeldforderungen in der ersten Hälfte dieses Jahres rund 450 Millionen US-Dollar an die Erpresser bezahlt haben, beinahe so viel wie die 500 Millionen Dollar aus dem gesamten Jahr 2022. Nach Schätzungen des Datenanbieters Cybersecurity Ventures könnten die Kosten aus Ransomware-Attacken bis 2031 global auf 265 Milliarden Dollar steigen. Auch in Deutschland warnt die Versicherungsindustrie vor einer steigenden Zahl an Cyberangriffen auf Unternehmen. Durch die geopolitischen Konflikte, etwa in der Ukraine und im Nahen Osten, werde auch für deutsche Mittelständler die Wahrscheinlichkeit größer, angegriffen zu werden. (Handelsblatt)

DUBAI AIRSHOW - Auf der Dubai Airshow, die an diesem Montag beginnt, werden die heimischen Airlines Emirates und Fly Dubai werden wohl wieder sehr viel Geld ausgeben, um ihre Flotten zu erweitern und ältere Maschinen zu ersetzen. Aber nicht nur die: Aus dem benachbarten Saudi-Arabien werden ebenfalls große Investitionen erwartet: die neue Riyadh Air, die 2025 den Flugbetrieb aufnehmen will, braucht noch Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, die Kollegen von Saudia ebenfalls. Dazu kommen Billigfluggesellschaften, die sich auch im Nahen Osten immer mehr verbreiten. (Handelsblatt)

