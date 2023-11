Das Marktumfeld für Energieriesen wie Shell oder Equinor verschlechtert sich derzeit weiter. Trotz der leichten Zuwächse am Freitag stehen die Erdölpreise letztlich seit etwa drei Wochen unter Druck. Am Markt überwiegt der Konjunkturpessimismus und folglich die Erwartung einer schwachen Rohölnachfrage. Dem widersprach am Donnerstag Saudi-Arabiens Ölminister Abdulaziz bin Salman. Wie schon im Frühjahr machte er Spekulanten für die fallenden Ölpreise verantwortlich. Damals reagierte das Land wenig ...

