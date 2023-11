Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut "entsetzliche Zustände" im grössten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt.Gaza / Tel Aviv / Washington - Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut «entsetzliche Zustände» im grössten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene, schrieb die WHO am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) unter Berufung auf das palästinensische...

Den vollständigen Artikel lesen ...