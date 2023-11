DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des hinduistischen Lichterfests Deepavali geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Joe Biden will sich bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Mittwoch um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Streitkräften beider Länder bemühen. "Der Präsident ist entschlossen, die militärischen Beziehungen wiederherzustellen", sagte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan am Sonntag im Fernsehsender CBS. Solche Kommunikationskanäle seien nötig, "um Fehler, Fehleinschätzungen oder Missverständnisse" zu verhindern. Biden wolle angesichts der angespannten Beziehungen beider Länder sicherstellen, dass ihr "Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt".

Die beiden Präsidenten hatten sich zuletzt vor einem Jahr beim G20-Gipfel auf Bali getroffen. Seitdem haben sich die Beziehungen der beiden Länder deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt. Beide Staaten hatten sich in jüngster Zeit aber um eine Verbesserung des Verhältnisses bemüht.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.414,50 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.534,75 -0,4% Nikkei-225 32.585,11 +0,1% Hang-Seng-Index 17.247,78 +0,3% Kospi 2.403,76 -0,2% Shanghai-Composite 3.039,94 +0,0% S&P/ASX 200 6.948,80 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Gewinne zu Handelsbeginn, gestützt von deutlichen Aufschlägen an der Wall Street am Freitag, konnten nicht gehalten werden. Die Anleger richteten ihre Blicke auf die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden und ein Signal für die weitere US-Zinspolitik senden könnten, heißt es. In Tokio steigen Tokyo Electron um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr angehoben hat. Shiseido knicken um 14,3 Prozent ein. Der Kosmetikhersteller hat seinen Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem aufgrund eines schlechteren Geschäfts in China. In Hongkong und auf dem chinesischen Festland steht das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping im Fokus. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt. In Sydney ist der Handel bereits beendet. Hier bremsten Zinsspekulationen etwas, nachdem die australische Notenbank darauf hingewiesen hatte, dass der Inflationsdruck wohl langsamer abflauen werde als erwartet.

US-NACHBÖRSE

StoneCo stiegen um 4,9 Prozent. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hat im dritten Quartal einen Umsatz über den Markterwartungen verzeichnet und den Gewinn mehr als verdoppelt. American Electric Power hat einen Kapitalplan in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar vorgelegt, von denen mehr als 27 Milliarden für Investitionen in die Bereiche Übertragung und Distribution vorgesehen sind. Das Versorgungsunternehmen hat zudem einen Ausblick für 2024 gegeben und rechnet mit einem bereinigten Gewinn von 5,53 bis 5,73 Dollar pro Aktie. Analysten hatten 5,59 Dollar je Aktie prognostiziert. Die Aktie gab leicht um 0,1 Prozent nach. Haverty Furniture rückten 1,1 Prozent vor. Das Unternehmen hat neben einer regulären Dividende von 0,30 Dollar eine Sonderdividende von 1,00 Dollar je Stammaktie angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.283,10 +1,2% 391,16 +3,4% S&P-500 4.415,24 +1,6% 67,89 +15,0% Nasdaq-Comp. 13.798,11 +2,0% 276,66 +31,8% Nasdaq-100 15.529,12 +2,2% 341,22 +42,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 867 Mio 889 Mio Gewinner 2.095 754 Verlierer 755 2.126 Unverändert 91 58

Fest - Die Anleger schoben zuletzt wieder aufgekommene Zinssorgen beiseite. Die Erwartung, dass der Zinsgipfel erreicht sein dürfte, setzte sich wieder durch, auch weil der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung unerwartet deutlich gesunken war. Für Verunsicherung bei Disney (-2,3%) sorgte, dass das Unterhaltungsunternehmen seine TV-Sender auf den Prüfstand stellt. Als Teil einer von CEO Bob Iger angeschobenen strategischen Überprüfung habe Disney Verkäufe und die Einbringung von Sendern in sein Gemeinschaftsunternehmen mit Hearst als mögliche Szenarien identifiziert, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Groupon litten (-34,8%) unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal traten darüber in den Hintergrund. Plug Power knickten um 40,3 Prozent ein, nachdem der Wasserstoff- und Brennstoffzellenhersteller davor gewarnt hatte, dass es ihm schwer fallen werde, sich im nächsten Jahr ohne die Aufnahme zusätzlicher Barmittel zu halten. Nachdem Illumina die Jahresprognosen gesenkt hatte, ging es mit der Aktie um 8,0 Prozent abwärts.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,04 +1,3 5,03 62,1 5 Jahre 4,66 +1,0 4,65 65,6 7 Jahre 4,67 -0,2 4,67 70,3 10 Jahre 4,61 -1,0 4,62 73,0 30 Jahre 4,73 -3,9 4,77 76,2

Am Anleihemarkt tat sich bei den Zinsen nach dem deutlichen Anstieg am Vortag wenig, die Tendenz war in eher engen Grenzen uneinheitlich.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr., 8:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0688 +0,0% 1,0686 1,0665 -0,2% EUR/JPY 162,21 +0,2% 161,87 161,49 +15,6% EUR/GBP 0,8736 -0,0% 0,8738 0,8722 -1,3% GBP/USD 1,2234 +0,0% 1,2229 1,2227 +1,2% USD/JPY 151,78 +0,2% 151,48 151,42 +15,8% USD/KRW 1.324,77 +0,2% 1.322,35 1.320,05 +5,0% USD/CNY 7,2976 +1,5% 7,1918 7,2935 +5,8% USD/CNH 7,3097 +0,1% 7,3052 7,3038 +5,5% USD/HKD 7,8101 -0,0% 7,8112 7,8089 0% AUD/USD 0,6365 +0,0% 0,6363 0,6360 -6,6% NZD/USD 0,5895 +0,0% 0,5895 0,5896 -7,2% Bitcoin BTC/USD 36.959,05 -0,6% 37.173,11 36.605,44 +122,7%

Der Dollar gab nach seinem Anstieg am Donnerstag leicht nach. Der Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,54 77,17 -0,8% -0,63 -1,0% Brent/ICE 80,79 81,43 -0,8% -0,64 -1,0%

Die Ölpreise stiegen um bis zu 2 Prozent. Auf Wochensicht gaben sie jedoch nach. Mit dem jüngsten Ausverkauf sei die Risikoprämie wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas ausgepreist worden, denn der Konflikt bleibe bislang auf die Region begrenzt, so Marktteilnehmer. Die ING hält den jüngsten kräftigen Preisrückgang aber für übertrieben, denn die Fundamentaldaten sprächen zumindest kurzfristig eher für ein knapperes Angebot und somit höhere Preise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,64 1.938,47 +0,1% +1,17 +6,4% Silber (Spot) 22,11 22,28 -0,7% -0,17 -7,7% Platin (Spot) 848,93 846,33 +0,3% +2,60 -20,5% Kupfer-Future 3,60 3,59 +0,4% +0,01 -5,5%

Der Goldpreis gab nach der leichten Vortageserholung deutlich um gut 1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

NAHOST-KRISE

- Vertreter arabischer und muslimischer Länder sind am Samstag in Saudi-Arabien zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen, bei dem sie auf ein Ende der Kämpfe im Krieg Israels mit der radikalislamischen Hamas dringen wollen. An dem Treffen in der Hauptstadt Riad nahm auch Irans Präsident Ebrahim Raisi teil.

- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC die Möglichkeit eines Abkommens über die Freilassung von der Hamas verschleppter Geiseln angedeutet. Auf die Frage einer Journalistin nach einem möglichen Abkommen über die Freilassung von Frauen, Kindern und alten Menschen sagte Netanjahu am Sonntag: "Das könnte sein."

US-INNENPOLITIK

Der Senator Tim Scott hat sich aus dem Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Die Wähler hätten ihm zu verstehen gegeben, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Bewerbung sei, sagte der Politiker aus dem Bundesstaat South Carolina am Sonntag im TV-Sender Fox News.

USA

Moody's Investors Service könnte den USA die Spitzenbonitätsnote entziehen. Die Agentur versah das "AAA"-Rating für die USA mit einem negativen Ausblick. Moody's verwies auf die hohen Zinsen und meldete Zweifel an der Fähigkeit der Regierung an, eine effektive Fiskalpolitik umzusetzen.

AUSTRALIEN

Drei Tage nach einem Cyberangriff haben mehrere großen Häfen in Australien ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Containerterminals in Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle seien wieder in Betrieb, teilte der Hafenbetreiber DP World am Montag mit.

BANGLADESCH

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Im teils gewaltsamen Streit um höhere Löhne in der Textilbranche in Bangladesch sind am Samstag 150 Fabriken auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Sie befinden sich in den wichtigen Industriestädte Ashulia und Gazipur nördlich der Hauptstadt Dhaka. Die Hersteller fürchten demnach zum Beginn der neuen Arbeitswoche in dem südasiatischen Land weitere Streiks.

BOEING

Der US-Konzern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Informationen seien aus seinen Systemen von einem "kriminellen Ransomware-Akteur" online gestellt. Das Unternehmen teilte mit, dass es kürzlich einen Cybersicherheitsvorfall in seinem Ersatzteil- und Vertriebsgeschäft gegeben habe.

