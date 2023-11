FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen in etwa auf dem Niveau von Freitag bei 129,72 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 2,72 Prozent.

In der vergangenen Woche sind die Kapitalmarktzinsen tendenziell weiter gefallen. Ausschlaggebend sind rückläufige Zinserwartungen in den USA und dem Euroraum. "Zwar haben weder die Fed noch die EZB bisher offiziell das Ende des Zinszyklus ausgerufen", heißt es in einem Morgenkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den vergangenen Wochen hätten die Geldpolitiker aber vermehrt eine abwartende Haltung eingenommen und immer wieder auf die Datenabhängigkeit ihrer Geldpolitik verwiesen.

Konjunkturdaten stehen zu Beginn der Woche nur wenige auf dem Programm, die Marktwirkung von dieser Seite dürfte demnach begrenzt ausfallen. Aus den Notenbanken melden sich einige hochrangige Vertreter zu Wort, darunter der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos. Ansonsten richtet sich der Blick an den Märkten auf Dienstag, wenn in den Vereinigten Staaten neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Die Zahlen sind für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed von Bedeutung./bgf/stk