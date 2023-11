EQS-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Berlin, den 13.11.2023 Die Fast Finance Pay Corp (Nasdaq OTC: FFPP), ein Fintech-Unternehmen und Mehrheitsbeteiligung der Fast Finance 24 Holding AG, veröffentlicht überzeugende Zahlen für das 3. Quartal 2023, welche den Wachstumskurs der Fast Finance Pay Corp. belegen. Finanzielle Highlights: Der Umsatz in den neun Monaten bis zum 30. September 2023 belief sich auf 2,7 Mio. USD, dies entspricht einem Anstieg von 280 % im Vergleich zu 720 Tsd USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022.

Mit einem bemerkenswerten Sprung von 185 Tsd USD auf 1,3 Mio. USD verzeichnete der Bruttogewinn eine Steigerung von beachtlichen 600 % gegenüber dem Vorjahr.

Der Nettogewinn in den neun Monaten bis zum 30. September 2023 betrug 254 Tsd USD (+261 %) im Vergleich zu 70 Tsd USD im Vorjahr.

Die Nettomittelzuflüsse entwickelten sich beeindruckend und stiegen von 76 Tsd USD im Jahr 2022 auf beachtliche 706 Tsd USD im Jahr 2023, was einem außergewöhnlichen Wachstum von 830 % entspricht. Sören Jensen, Vorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, kommentiert: "Wir sind stolz auf die Leistung des US-Teams im dritten Quartal und seine Fähigkeit, sich auf die Umsatzsteigerung und auf das operative Geschäft zu konzentrieren. Dieses herausragende Ergebnis der Fast Finance Pay Corp. belegt die Fähigkeit des Unternehmens, in einem wettbewerbsintensivem Marktumfeld erfolgreich zu agieren.

Mit einem Anstieg von durchschnittlich +445 % bei den genannten Finanzkennzahlen unterstreicht Fast Finance Pay Corp. ihre aufstrebende Rolle im Fintech-Sektor und ich glaube, dass wir für 2024 gut aufgestellt sind, da wir uns auf die operative Effizienz, das Management des Betriebskapitals und die Generierung von Cashflow konzentrieren, was uns ermöglicht, weiterhin eine starke Umsatz- und Rentabilitätsleistung zu erzielen". Den gesamten Bericht finden Sie hier: https://ff24pay-corp.com/filings/ Pressekontakt: Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com , www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate.



