Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -SurplusGLOBAL, ein führender Name in der Branche für herkömmliche Halbleiterausrüstung und -teile, freut sich, seine Teilnahme an der SEMICON EUROPA 2023 bekanntzugeben. Die Veranstaltung ist für SurplusGLOBAL eine Plattform von unschätzbarem Wert, um seinen vertrauenswürdigen Hub für gebrauchte Halbleiterausrüstung und integrierte Dienstleistungen auf dem europäischen Markt einzuführen.Mit seinem erstklassigen Standort am Stand Nummer B1264 ist SurplusGLOBAL bereit, auf der SEMICON EUROPA 2023 einen maßgeblichen Beitrag zu leisten. In diesem Jahr hat das Unternehmen mit Manuel Saal einen neuen Handelsvertreter verpflichtet, der umfassende Erfahrung im Bereich der internationalen Wirtschaftswissenschaften und einen Hintergrund aus Deutschland und Spanien mitbringt. Die Berufung von Manuel Saal ist Teil der strategischen Bemühungen von SurplusGLOBAL, seine Geschäftspräsenz zu erweitern und auf dem europäischen Markt ein starkes Netzwerk aufzubauen. "Mit Manuel Saal in unserem Team sind wir zuversichtlich, dass wir neue Beziehungen knüpfen und unsere Dienstleistungen auf den EU-Markt ausweiten können", sagte Bruce Kim, CEO von SurplusGLOBAL.Die SEMICON EUROPA 2023 findet von Dienstag, 14. November, bis Freitag, 17. November 2023, in der MESSE MÜNCHEN statt und ist für jeden, der in der Halbleiterindustrie tätig ist, ein Muss.Eine beeindruckende Leistung ist die Einrichtung eines Halbleitergeräteclusters in Yongin, Südkorea, durch SurplusGLOBAL. ASML, KLA und Onto Innovation betreiben ihr globales Schulungszentrum innerhalb des Clusters, wobei SurplusGLOBAL die Versorgungseinrichtungen und den Raum bereitstellt. Darüber hinaus hat sich die Wonik Holdings als Betreiber des Produktionszentrums angeschlossen.Weitere Informationen über SurplusGLOBAL und den Semiconductor Equipment Cluster finden Sie auf unserer Website unter www.SurplusGLOBAL.com (http://www.surplusglobal.com/) oder kontaktieren Sie uns unter Marketing@SurplusGLOBAL.com.