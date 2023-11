Die Bullen haben in den letzten beiden Handelswochen wieder das Ruder übernommen. Aus einer technischen Gegenreaktion wurde eine imposante Rallye, welche die Abwärtstrends an der Wall Street sowohl im S&P500 als auch an der Nasdaq beendete. Wie geht es beim DAX weiter? Erfahren Sie mehr zur Entwicklung der Märkte in dieser Videoanalyse.

