DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future hat am Montag im frühen Handelsverlauf knapp ins Plus gedreht. Gegen 8.24 Uhr steht er 2 Ticks höher bei 129,75 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,76, das -tief bei 129,48 Prozent. Umgesetzt worden sind 19.697 Kontrakte.

"Das technische Bild hat sich eingetrübt", heißt es bei der Helaba. Nachdem der Versuch gescheitert ist, die 100-Tagelinie bei aktuell 130,57 nachhaltig zu überwinden, stehe nun der 55-Tagedurchschnitt bei 129,49 im Test.

MACD und DMI stünden noch noch auf Kauf, der Stochastic sei aber bereits wieder unter seine Signallinie gesunken. Zudem falle der ADX unterhalb der 20er Marke weiter.

November 13, 2023 02:33 ET (07:33 GMT)

