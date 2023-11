Für den DAX ging es am Freitag mit einem Minus von 0,8% auf einen Endstand bei 15.234 ins Wochenende. Rückblick: Nachdem die Kurse an der Wall Street bereits am Donnerstagabend nach unten gedreht hatten, zog der deutsche Leitindex zum Wochenschluss nach und orientierte sich ebenfalls nach unten. Dabei eröffneten die heimischen Blue Chips den Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...