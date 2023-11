Unterföhring (ots) -13. November 2023. Sie lassen nicht locker: Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger und Florian David Fitz versuchen jeden Sonntagabend Jokos Show zu stehlen - doch auch beim zweiten Mal: vergeblich. Der Moderator verteidigt "Wer stiehlt mir die Show?" erfolgreich.Auch WSMDS feiert am Sonntagabend weiter Erfolge: 19,9 % der ProSieben-Senderzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren schalten zur besten Sendezeit ein. Gute 3,98 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) sehen die Show. ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von schönen 10,5 Prozent (14-49 J.) den Sonntag.Am Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) versuchen Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger und Florian David Fitz wieder Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard-Kandidatin tritt Nimul (Hamburg) an, um Moderatorin der Quizshow zu werden.Neugierig wie es weitergeht? Joyn PLUS+ zeigt schon jetzt die zweite Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" als Preview."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.11.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber/Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187/-1186email: kevin.koerber@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5647190