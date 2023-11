Ende der vergangenen Woche hat die Aktie von Energiekontor deutlich an Boden eingebüßt. Eine skeptische Studie von Stifel sorgte für kräftige Verluste. Mit dem Bericht zum dritten Quartal hat Energiekontor nun aber die Prognose bestätigt, was am Markt gut ankommt. Der SDAX-Titel kann sich zumindest etwas erholen.Im laufenden Jahr soll das Vorsteuerergebnis weiterhin um 10 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 62,9 Millionen Euro zulegen. Bis 2028 will der Wind- und Solarparkbetreiber diesen ...

