Selten zuvor hat es derart massive Zinsanhebungen gegeben wie in den vergangenen anderthalb Jahren. Entscheidend: Sie zeigen Wirkung, die Inflation ist auf dem Rückzug. Die Frage, die den Markt jetzt am meisten beschäftigt: Wann beginnen die Notenbanken mit der Zinswende in die andere Richtung. Diese Umfrage macht Mut.Die Inflation in der Eurozone wird Anfang 2025 unter das Ziel der EZB von zwei Prozent sinken, erwarten von Bloomberg befragte Volkswirte. Die EZB erwartet bislang, dass die Inflation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...