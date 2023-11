LONDON (dpa-AFX) - Weil sie zugesagte Ziele bei der Zustelldauer nicht erreicht hat, muss die britische Post Royal Mail eine Strafe von 5,6 Millionen Pfund (etwa 6,4 Millionen Euro) zahlen. Wie die zuständige Aufsichtsbehörde Ofcom am Montag mitteilte, hatte das Unternehmen seine Ziele bei der Zustelldauer in einem "erheblichen und unerklärten" Maß verfehlt. "Verspätungen verursachen erheblichen Schaden für Kunden und wir haben festgestellt, dass unzureichende Schritte unternommen wurden, um dieses Versagen zu verhindern", hieß es in der Ofcom-Mitteilung. Zwar habe die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren starke Auswirkungen auf den Betrieb von Royal Mail gehabt, dies könne aber nicht mehr als Entschuldigung dienen, so die Behörde weiter./cmy/DP/mis