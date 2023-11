Innsbruck (ots) -In einer Zeit, in der es zahlreiche Anbieter und Unternehmen am Markt gibt, ist es essenziell, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben - das gilt auch für den B2B-Sektor. Manuel Diwosch ist der Geschäftsführer der Webagentur klickbeben und hat es sich mit dieser zur Aufgabe gemacht, B2B-Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre digitale Sichtbarkeit zu stärken, um so mehr und vor allem qualifizierte Neukunden anzuziehen. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf gezielte B2B-SEO-Strategien: Mit fundiertem Know-how und maßgeschneiderten Inhalten navigiert klickbeben Unternehmen so durch die digitale Landschaft und begleitet sie so auf ihrem Weg zum Erfolg. Wie Unternehmen im B2B-Sektor im Detail vom Angebot von klickbeben profitieren, erfahren Sie hier.Immer mehr B2B-Unternehmen haben erkannt, dass sie ohne gezieltes Marketing nicht weiterkommen: Sie setzen bereits auf diverse Werbemaßnahmen und investieren teilweise hohe Summen in bezahlte Facebook- oder Google-Anzeigen. Der Erfolg bleibt jedoch in den meisten Fällen aus. Ähnlich verhält es sich mit der Firmenwebsite, die oft zwar optisch interessant wirkt, jedoch keinen positiven Einfluss auf die Kundengewinnung ausübt. "B2B-Unternehmen, die jetzt nicht umdenken, werden schon bald das Nachsehen haben und hinter der Konkurrenz zurückbleiben", warnt Manuel Diwosch, Geschäftsführer von klickbeben."Es ist heute durchaus möglich, sich auf relativ einfachem Wege, nicht nur sichtbar zu machen, sondern sich auch das Interesse der eigenen Zielgruppe zu sichern", so der Experte weiter. "Dazu braucht es vor allem eines: bewährte Strategien." Mit klickbeben bietet er seinen Kunden genau das: Mit umfangreichem Content-Marketing und zielführenden Marketing-Maßnahmen schafft er es, seine Kunden online zu positionieren und sie so für deren Zielgruppe interessant zu machen. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Die Expertise von Manuel Diwosch beruht auf umfangreicher Erfahrung von mehr als 200 betreuten Unternehmen und einem tiefgreifenden Verständnis der Online-Marketing-Dynamiken, insbesondere im B2B-Bereich. Durch die gezielte Anwendung von SEO-Strategien hat er bereits zahlreichen seiner Kunden zu mehr Sichtbarkeit und damit zu einem erheblichen Anstieg von qualifizierten Kundenanfragen verholfen. Die Praxis zeigt: Eine professionell optimierte Website, kombiniert mit sorgfältig ausgewählten Keywords und verkaufsstarken Inhalten, führt zu messbar mehr Traffic und Umsatz - ein Ergebnis, das Manuel Diwosch und sein Team von klickbeben durch ihre maßgeschneiderte Arbeit regelmäßig erzielen.klickbeben: Maßgeschneiderte SEO-Strategien für B2B-Unternehmen"SEO ist das Fundament jeder erfolgreichen Website - es entscheidet darüber, ob und wie man von seiner Zielgruppe gefunden wird", betont Manuel Diwosch. Dabei umfasst SEO eine Vielzahl von Taktiken und Strategien, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit einer Website in den organischen Suchergebnissen von Suchmaschinen zu verbessern. Eine B2B-SEO-Agentur wie klickbeben spezialisiert sich also darauf, Websites so zu gestalten und zu optimieren, dass sie für relevante Keywords in den Suchergebnissen hoch platziert sind. Dabei konzentriert sie sich auf die spezifischen Bedürfnisse von B2B-Unternehmen, indem sie technische, inhaltliche und Offsite SEO-Elemente kombiniert.Das Team von klickbeben analysiert und versteht die Suchgewohnheiten der Zielgruppe ihrer Kunden, um Websites zu kreieren, die nicht nur mehr Besucher anziehen, sondern diese auch in qualifizierte Leads und Kunden umwandeln. Im Kern ihrer Arbeit steht dabei das Ziel, durch eine verbesserte Online-Präsenz und relevante Inhalte ohne zusätzliche Klickkosten eine Brücke zwischen potenziellen Kunden und dem Unternehmen zu bauen. "Ohne eine durchdachte SEO-Strategie verlieren Unternehmen im digitalen Zeitalter schnell an Boden", warnt Manuel Diwosch. "Es reicht nicht aus, präsent zu sein - man muss sichtbar sein - und das auf der ersten Seite der Suchergebnisse, wo die Entscheidungen getroffen werden."SEO als Verkaufstreiber: Wie klickbeben die Websites ihrer Kunden optimiert"Doch Sichtbarkeit allein ist nicht ausreichend. Um aus Interessenten auch Kunden zu machen, muss man sie auf eine Reise mitnehmen, die mit einem Kaufabschluss endet", erklärt Manuel Diwosch. Um diese Reise zu gestalten, sollten B2B-Dienstleister und Produzenten zielgerichtete SEO-Strategien nutzen. Durch die Optimierung ihrer Websites für relevante Suchanfragen werden sie in den Suchergebnissen gut sichtbar - der erste Schritt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Um diese Aufmerksamkeit zu behalten, müssen die Inhalte Interesse und Verlangen wecken, indem sie die Probleme der Zielgruppe ansprechen und überzeugende Lösungen aufzeigen. "Die Interessenten werden so durch jede Phase der Customer Journey begleitet - von der ersten Wahrnehmung bis zur Handlungsbereitschaft", sagt der Geschäftsführer."Um unsere Kunden als führende Autorität in ihrer Branche zu etablieren, implementieren wir unterschiedliche B2B-SEO-Maßnahmen", erklärt Manuel Diwosch. Dies beginnt mit einer umfassenden Inhaltsoptimierung basierend auf sorgfältig recherchierten, umsatzrelevanten Keywords, um die Auffindbarkeit auf Google zu verbessern. Zusätzlich bleibt klickbeben durch die ständige Beobachtung technischer SEO-Anforderungen immer auf dem neuesten Stand, sodass keine Veränderungen im SEO-Markt unbeachtet bleiben und die Website ihrer Kunden fortlaufend optimiert werden können. Ein weiterer kritischer Faktor ist die Struktur der Website: klickbeben entwickelt ein klares Konzept basierend auf Datenanalyse, um sicherzustellen, dass sowohl Menschen als auch Suchmaschinen die Website korrekt interpretieren können. Schließlich werden Backlinks strategisch eingesetzt, um die Rankings weiter zu verbessern, allerdings erst, wenn die Website technisch, inhaltlich und strukturell darauf vorbereitet ist. 