DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Materialengpässe in der deutschen Industrie nehmen deutlich ab

Die Materialengpässe in der deutschen Industrie sind einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge im Oktober deutlich kleiner geworden. Im vergangenen Monat berichteten noch 18,2 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 24,0 Prozent im September. "Das Vorkrisenniveau ist nicht mehr weit entfernt", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Unternehmen sollten jetzt für künftige Engpässe vorsorgen, die Lieferketten diversifizieren und die Lagerhaltung erhöhen."

Scholz weist Forderungen nach sofortiger Waffenruhe in Nahost zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zurückgewiesen. Er finde die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand oder einer längeren Kampfpause nicht richtig, "weil das ja letztendlich bedeutet, dass Israel die Hamas sich erholen lassen soll", sagte Scholz bei einer Veranstaltung der Zeitung Heilbronner Stimme. Der Kanzler sprach sich stattdessen für "humanitäre Pausen" aus.

Große Häfen in Australien nehmen nach Cyberattacke Betrieb wieder auf

Drei Tage nach einem Cyberangriff haben mehrere großen Häfen in Australien ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Containerterminals in Sydney, Melbourne, Brisbane und Fremantle seien wieder in Betrieb, teilte der Hafenbetreiber DP World mit. Das Unternehmen rechnet damit, in den vier Häfen im Laufe des Tages 5.000 Container abzufertigen. Dies entspricht nach Einschätzung von Branchenexperten fast dem üblichen Tagesaufkommen.

US-Republikaner Scott zieht Präsidentschaftsbewerbung zurück

Der Senator Tim Scott hat sich aus dem Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Die Wähler hätten ihm zu verstehen gegeben, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Bewerbung sei, sagte der Politiker aus dem Bundesstaat South Carolina im TV-Sender Fox News.

Biden will bei Treffen mit Xi Dialog zwischen den Streitkräften wiederbeleben

US-Präsident Joe Biden will sich bei seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Mittwoch um die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den Streitkräften beider Länder bemühen. "Der Präsident ist entschlossen, die militärischen Beziehungen wiederherzustellen", sagte Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan im Fernsehsender CBS. Solche Kommunikationskanäle seien nötig, "um Fehler, Fehleinschätzungen oder Missverständnisse" zu verhindern.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.