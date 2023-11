Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Weihnachten steht vor der Tür, und für manches neue Familienmitglied ist es das allererste. Klar, dass da Großeltern, Urgroßeltern, Tanten, Onkel und auch Freunde der Familie eine Kleinigkeit für den kleinen Nachwuchs unter den Weihnachtsbaum legen wollen. Aber was schenkt man einem Baby? Während größere Kinder oft schon ziemlich genaue Vorstellungen haben, können die Kleinsten ihre Wünsche schließlich noch nicht äußern. Und tatsächlich ist das auch gar nicht nötig: Womit sich Babys nämlich wunderbar beschäftigen können, sind Spielzeuge, die den Tastsinn und die Motorik schulen. Aber auch hier ist Spielzeug nicht gleich Spielzeug. Mario Hattwig mit Tipps, worauf Sie achten können und sollten.Sprecher: Wer Babyspielzeug verschenken möchte, sollte sich vergewissern, dass es sicher ist. Erste gute Hinweise dafür sind Sicherheits-Siegel wie das CE-Zeichen und - bei Spielzeug aus Deutschland - noch zusätzlich das weitergehende GS-Zeichen.O-Ton 1 (Dr. Susanne Woelk, 30 Sek.): "Damit bekunden Hersteller, dass ihr Spielzeug die in Deutschland geltenden grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt. Verbraucherschützer kritisieren allerdings oft, dass die Richtlinien nicht weit genug gehen. Deswegen sollte gerade Babyspielzeug noch zusätzliche Siegel haben, zum Beispiel den Blauen Engel. Der weist auf besonders umweltfreundliches Spielzeug hin. Bei Holzspielzeug ist das FSC-Siegel ein guter Hinweis für nachhaltig produziertes Holz. Und für Teddys und Plüschis gibt es das ÖkoTex Standard 100 Zeichen."Sprecher: Erklärt Dr. Susanne Woelk von "Das sichere Haus", die von Billigspielzeug aus beispielsweise Asien wegen häufiger Sicherheitsmängel grundsätzlich abrät. Aber auch Spielzeug aus der EU kann sich trotz Kontrollen und Sicherheitssiegeln mitunter als nicht sicher erweisen. Deshalb ist es wichtig, zusätzlich die eigenen Sinne einzusetzen.O-Ton 2 (Dr. Susanne Woelk, 19 Sek.): "Riecht zum Beispiel etwas unangenehm, dann lieber Finger weg, weil Schadstoffe enthalten sein könnten. Hat das Spielzeug kleine Einzelteile, die sich lösen könnten, dann gilt ebenfalls, nicht kaufen. Und lautes Spielzeug können wir Großen selber testen, also wenn das Spielzeug mir selber als Erwachsener schon zu laut ist, dann ist es für empfindliche Babyohren erst recht nicht geeignet."Sprecher: Davon abgesehen, können auch Kinderwagenketten oder Schnuller mit Kette zur Gefahr werden, wenn sie zu lang sind. Vor dem Kauf sollte man sie deshalb lieber abmessen.O-Ton 3 (Dr. Susanne Woelk, 14 Sek.): "Die Ketten dürfen nämlich nicht länger als 22 Zentimeter sein - das ist bei Erwachsenen ungefähr die Länge zwischen Handgelenk und Ellenbogen, falls man gerade kein Maßband dabeihat. Der Grund dafür ist, dass die kurzen Schnullerketten verhindern, dass die Kette sich um den Hals eines Säuglings legt."Abmoderationsvorschlag: Ob Plastik- oder Holzspielzeug sicherer ist, lässt sich so pauschal übrigens nicht sagen. Bei beiden gibt es solche und solche Produkte. Wenn Sie noch mal nachlesen wollen, worauf es wirklich ankommt: Alle Infos finden Sie auch noch mal im Netz unter das-sichere-haus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5647202