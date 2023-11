Die Inflation ist ein internationales Phänomen. Ihre Charakteristik ist in den meisten Ländern ähnlich. Sie stieg im letzten Jahr überall steil an und ist nun überall auf dem Rückzug.Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank Wann haben Sie das letzte Mal von der Inflation gehört? Vor einem Jahr hätten die meisten diese Frage mit «heute Morgen» oder «gestern» beantwortet. Heute müssen sie zuerst überlegen, ob sie sich in den letzten Wochen zu diesem Thema Gedanken gemacht haben. Man hat sich an die Geldentwertung gewöhnt und nimmt die neuen Inflationsraten mit einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...