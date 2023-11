The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2023



ISIN Name

XS2572122625 DIEB.NIX.D. 22/25 REGS

XS2408458227 LUFTHANSA AG MTN 21/23

XS1908248963 INTL DES.GR. 18/25 REGS

CH0199589588 PFBK SCHW.HYP. 12-23 576

XS0706261368 NED.WATERSCH. 11/23 MTN

AT0000A23ST9 UBM DEVELOPMENT 18-23

DE000HLB4AS9 LB.HESS.THR.CARRARA11K/16

XS1664644710 B.A.T. CAP. 17/23 MTN

XS2258448526 EUROFIMA 20/23 MTN

