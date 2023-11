Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen über eine Eskalation der Lage im Nahen Osten haben im Oktober die Risikoaufschläge an den Kreditmärkten kurzzeitig anspringen lassen, so die Analysten der DekaBank.Doch mit der Beruhigung an Zins- und Aktienmärkten seien auch die Spreads wieder deutlich gesunken. Kassa-Anleihen hätten hiervon noch stärker als Kreditderivate profitiert, da durch eine Pause bei Neuemissionen die Nachfrage nach Bonds am Sekundärmarkt zusätzlich geschürt worden sei. Von den Geschäftsberichten der großen europäischen Unternehmen sei dabei allerdings etwas weniger Unterstützung als erhofft gekommen. Die Umsatzentwicklung sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, dafür hätten die Gewinnergebnisse aber leicht positiv überraschen können. Im November dürfte die Neuemissionspipeline noch einmal etwas Druck aufbauen, bevor sich viele Marktteilnehmer Richtung Jahresende zurückziehen würden. (Volkswirtschaft Prognosen November 2023) (13.11.2023/alc/a/a) ...

