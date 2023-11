© Foto: Deutsche Börse AG



Der DAX zeigt sich am Montagmorgen stabil und setzt auf eine Fortsetzung der November-Rallye. Der deutsche Leitindex liegt vorbörslich mit plus 0,1 Prozent bei 15.255 Punkten.Am Freitag schloss der DAX mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 15.234 Zählern, beeinflusst durch Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell, der Zinserhöhungen als weiterhin mögliche Maßnahme betonte. Charttechnisch bleibt der DAX über dem Abwärtstrend, der seinen Anfang im September nahm. Das könnte Hoffnungen auf eine anhaltende Erholung machen. Historisch betrachtet hat der November laut tagesschau oft eine positive Entwicklung für den DAX gebracht - mit durchschnittlichen Zuwächsen von 3,5 Prozent in den vergangenen …