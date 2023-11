Weimar (ots) -Von Event- bis Naturfotografie, von Porträt- bis Architekturfotografie - Paul Ripke trifft die Besten ihres Fachs und geht mit ihnen auf die Suche nach dem perfekten Bild für seine Galerie, die "Galleripky". Jede Episode stellt ihn vor neue Herausforderungen. Die vierteilige Doku-Serie "Galleripky - Fotografie mit Paul Ripke" ist ab 16. November in der ARD Mediathek und bei ardkultur.de zu sehen.Paul Ripke wurde durch seine Leidenschaft zur Fotografie bekannt, unvergessen ist sein Bildband "One Night in Rio" über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Aber auch mit seinen Fotos von Musikern wie dem Rapper Marteria und den "Toten Hosen" hat er sich einen Namen gemacht. In den letzten Jahren agierte Paul Ripke, der rund eine Million Follower auf Instagram hat, mehr und mehr als Social Media Creator. Um die Schönheit, Kunst und das Handwerk der Fotografie mit all ihren Aspekten wieder neu für sich zu entdecken, begibt er sich auf Fotografie-Reisen mit den Besten ihres Faches."Auch im zweiten Jahr von ARD Kultur ist es unser Anspruch und Auftrag, neue Zielgruppen für die ARD Mediathek zu begeistern und Portfolio-Lücken im Kulturangebot zu schließen. Mit 'Galleripky' vermitteln wir Fotografie und Fotokunst auf anschauliche und unterhaltsame Weise. Dafür trifft Paul Ripke das Who is Who der deutschen Fotografie-Szene und zeigt uns, was es für das perfekte Foto braucht. Ein spannendes neues Format, das nicht nur Hobbyfotograf*innen begeistern wird", ist Kristian Costa-Zahn, Programmgeschäftsführer und Head of Content von ARD Kultur, überzeugt.Neben den vielen Erlebnissen sammelt Paul Ripke die besten Fotos seiner Reise. Am Ende jeder Folge erhalten sie einen Platz in seiner Galerie, der "Galleripky". So füllen sich die leeren Wände im Laufe der Serie mit den beeindruckenden Momentaufnahmen aller Fotografinnen und Fotografen."Galleripky hat mich zurück zu den Anfängen gebracht, weit über die Grenzen meiner Komfortzone katapultiert und gehörig schief gegangen ist natürlich auch 'ne Menge. Ich durfte mal von echten Profis lernen und hab dabei auch viel über mich selbst gelernt", sagt Paul Ripke.Die einzelnen Folgen in der ÜbersichtFolge 1: Eventfotografie - vom Rockfestival zur TrauungEventfotografie ist eine Momentaufnahme unwiederbringlicher Situationen. Um diese für immer festzuhalten, steigt Paul mit Konzertfotograf Thomas Rabsch in den Moshpit bei den DONOTS und begleitet Hochzeitsfotografin Laura Matzen in romantische Kulisse.Folge 2: Porträtfotografie - Intimität im StudioPaul lernt zwei verschiedene Herangehensweisen kennen: Max Sonnenschein arbeitet ausschließlich mit natürlichem Tageslicht, während Stephie Braun ein einzigartiges Set rund um die hochschwangere Modedesignerin Marina Hoermanseder inszeniert.Folge 3: Naturfotografie - Alpenpanorama und WildlifeLennart Pagel und Leo Thomas vom Kollektiv "German Roamers" nehmen Paul mit auf eine anspruchsvolle Trekking-Tour in die Allgäuer Alpen. Bestens ausgestattet möchten sie neben dem Bergpanorama des Nebelhorns auch Wildtiere vor die Linse ihrer Teleobjektive bekommen.Folge 4: Straßenfotografie - Architektur und Ruhrgebiets-FlairJörg Nicht widmet sich den architektonischen Strukturen des Ruhrgebiets und fotografiert mit Paul den Duisburger Hafen. Mit Street-Profi André Josselin fängt Paul die Atmosphäre des Potts über seine Bewohner und Lichter ein."Galleripky - Fotografie mit Paul Ripke" ist eine Produktion von i&u TV für ARD Kultur. Seitens i&u TV zeichnen Thomas Sohns (Executive Producer), Kevin Hilgers (Produktion) und Christine Dahmen (Redaktion) verantwortlich. Regie führte Benjamin Rost und hinter der Kamera standen Dominik Moos und Markus Kauert. Bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Yasmin Vorndran-Ahmadiar (Redaktion) zuständig. Alle vier Episoden à 25 bis 30 Minuten sind ab 16. November 2023 in der ARD Mediathek und bei ardkultur.de zu sehen.ARD Kultur ist am 26. Oktober 2022 als jüngste Gemeinschaftseinrichtung der ARD gestartet und hat seitdem über 30 innovative Auftrags- und Koproduktionen in die Mediathek und Audiothek der ARD eingebracht. (Pressemeldung: Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk. (weitere Infos in der Pressemeldung: Ein Jahr ARD Kultur - Navigator, Content-Label und Netzwerk (https://www.mdr.de/presse/presseinforamtion_ein_jahr_ard_kultur_navigator_content-label_netzwerk-100.html))Hinweis für Journalistinnen und JournalistenAlle vier Folgen stehen vorab zur Rezension im ARD-Vorführraum (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html).Weitere honorarfreie Fotos finden Sie bei ardfoto.de.Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit FriedrichE-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5647252