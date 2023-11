DJ Porsche Holding bekräftigt Ausblick nach Gewinnrückgang

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche SE hat den Ausblick für 2023 nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten bekräftigt. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 in der unteren Hälfte des Korridors 4,5 Milliarden bis 6,5 Milliarden Euro liegen. In den ersten neun Monaten sank das Ergebnis nach Steuern auf 3,8 Milliarden von 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Porsche SE hat der Geschäftsverlauf der Volkswagen AG. VW hat in den ersten neun Monaten den Umsatz deutlich gesteigert, der Gewinn blieb allerdings unter anderem wegen höherer Kosten auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Konzern-Nettoliquidität sieht Porsche 2023 den weiteren Angaben zufolge weiter in der oberen Hälfte des Spanne minus 6,1 Milliarden und minus 5,6 Milliarden Euro. Vergangenes Jahr lag das Minus wegen der Kreditaufnahme für den Kauf der Aktien an der Porsche AG beim Börsengang bei 6,7 Milliarden Euro.

