Viele Anleger warten zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal ab. Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag veröffentlicht werden. Außerdem bleibt die Quartalsberichtssaison zentrales Thema. Auch bei der PayPal-Aktie machen es die Bullen aktuell besonders spannend. Die US-Aktienmärkte konnten am Freitag im späteren Handel noch deutlich zulegen. Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologiewerten. Der Nasdaq100 gewann 2,25 Prozent auf 15.529 Punkte und ...

