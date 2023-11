DJ Totalenergies erwirbt 3 Gaskraftwerke in Texas für 635 Mio USD

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies erwirbt von TexGen Power drei Gaskraftwerke für 635 Millionen US-Dollar. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der französische Öl- und Gaskonzern mit.

Die Kraftwerke in der Nähe von Dallas und Houston im US-Bundesstaat Texas haben eine Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt. Die Anlagen seien an den Electric Reliability Council of Texas, den zweitgrößten Strommarkt des Landes, angeschlossen. Sie sollen den Energiebedarf der beiden Städte decken und einen Ausgleich für die Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen schaffen.

Die Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.

November 13, 2023

