Unternehmen: Altech Advanced Materials AG

ISIN: DE000A31C3Y4



Anlass der Studie: Investment Note

seit: 13.11.2023

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Loading. - Launch innovativer Batterietechnologien von Altech dürfte Batteriemärkte unter Strom setzen



CASE SUMMARY



» Beteiligungen in der Start-up-Phase adressieren mit innovativen Batterietechnologien sowohl den Wachstumsmarkt für stationäre Energiespeicher als auch die E-Mobilität



» Im Verbund mit renommiertem Fraunhofer Institut vermarktete CERENERGY-Batterie kommt als Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie ohne kritische Rohstoffe aus



» Selbstentwickeltes Graphit-Silizium-Anodenverbundmaterial SILUMINA ANODES ermöglicht signifikante Leistungssteigerung und erhöhte Sicherheit bei Lithium-Ionen-Akkus, befindet sich aber noch in einem deutlich früheren Stadium



»Bis Ende 2023 (SILUMINA ANODES) bzw. Anfang 2024 (CERENERGY) avisierte finale Machbarkeitsstudien sollten Wirtschaftlichkeit der beiden zentralen Projektfelder bestätigen



»Aufbau zweier Produktionsstätten im strategisch günstig gelegenen ostdeutschen Industriepark Schwarze Pumpe geplant



» Übergang in den operativen Geschäftsbetrieb erfordert CAPEX im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich durch Kapitalmaßnahmen





Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

