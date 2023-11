Düsseldorf/Achim (ots) -Das ist die größte Gewinnergruppe aller Zeiten bei einem Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie: 531 Gewinner*innen in Achim im Landkreis Verden freuen sich im November über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Möglich macht dies der gezogene Postcode 28832 JV. Ganz nach dem Motto der Soziallotterie "Zusammen gewinnen. Zusammen helfen." haben die hunderten Glückspilze nicht nur gewonnen, sie unterstützen alle mit ihren Losen den guten Zweck: Allein in Niedersachsen konnte die Deutsche Postcode Lotterie dank ihrer Teilnehmenden bereits fast 480 soziale und grüne Projekte mit über 19 Millionen Euro fördern.Von den 531 Gewinner*innen dürfen drei am lautesten jubeln: Dank ihres gezogenen Postcodes 28832 JV freuen sich ein Ehepaar sowie ihr Nachbar Thomas* über die eine Hälfte des Monatsgewinns von 700.000 Euro. Da die drei mit insgesamt sechs Losen teilnehmen, macht das 116.666 Euro je Los. Für das Ehepaar zahlt es sich besonders aus, weil sie zwei bzw. drei Lose haben und entsprechend 349.998 Euro und 233.332 Euro erhalten."Was für ein toller Besuch", sagt der sympathische Achimer, der erst seit Februar dieses Jahres ein Los hat und damit an den Ziehungen der Deutschen Postcode Lotterie teilnimmt. "Dass ich nach so kurzer Zeit schon 116.666 Euro gewinne, ist toll. Und ab morgen habe ich zwei Lose", ergänzt er und lacht dabei. Weil der Postcode von Thomas und dem Ehepaar gezogen wurde, hatten 528 Teilnehmende mit insgesamt 706 Losen in der zum Postcode dazugehörigen Postleitzahl 28832 ebenfalls Grund zur Freude: Sie alle teilen sich die zweite Hälfte des Monatsgewinns in Höhe von ebenfalls 700.000 Euro."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Allein in Niedersachsen konnten seit Gründung der Soziallotterie 2016 fast 480 soziale und grüne Projekte mit über 19 Millionen Euro gefördert werden. So unterstützen alle Teilnehmenden unter anderem die Initiative ZOLLHAUSBOYS Bildung mit 30.000 Euro. Die Initiative vom Kulturhof Peterswerder e.V. leistet Bildungs- und Kulturarbeit mit Geflüchteten. Die Arbeit der Gruppe versteht sich als Brückenschlag. Informationen zu weiteren Förderprojekten gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte).Niedersachsen im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich in der Vergangenheit bereits über zehn Monatsgewinne freuen: Erst im August durften 173 Gewinner*innen in Holle (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/03-aug-2023-31188-holle-niedersachsen) über insgesamt 1,4 Millionen Euro jubeln. Einen Monat zuvor hatten 439 Teilnehmende in Wolfsburg (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/06-juli-2023-38442-wolfsburg-niedersachsen) Fortuna auf ihrer Seite.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits fast 4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 175 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt.Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, darunter George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Muhammad Yunus, Rafael Nadal, Nadia Murad, Katarina Witt, Toni Kroos und Kai Pflaume.