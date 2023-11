Unterföhring (ots) -Musik hört man nicht nur mit den Ohren. Musik hört man auch mit den Augen. Das zeigt SAT.1 bei der BAMBI-Verleihung am Donnerstag (16. November) zum zweiten Mal seit dem "The Voice Kids"-Finale 2023 in einer großen Live-Show und lädt die Deaf Performerin Susanne Kermer ein, die Musik-Acts der ersten BAMBI-Verleihung in SAT.1 live ab 20:15 Uhr zu begleiten.Wie kann man die BAMBI-Verleihung zum ersten Mal mit Deaf Performance sehen?Über den BAMBI-Event-Stream auf Joyn kann die gesamte Award-Show mit Gebärdensprache angesehen werden. Die Dolmetscherinnen Lisa von Fürstenberg und Stephanie Hauke-Schippling übersetzen die BAMBI-Verleihung ab 20:15 Uhr live. Dort werden dann auch zum ersten Mal alle musikalischen Auftritte der BAMBI-Verleihung durch Mimik, Gestik und Bewegung für Menschen mit Hörbehinderung in der Deaf Performance visuell interpretiert.BAMBI ohne Barrieren - auch im linearen TV:SAT.1 zeigt die BAMBI-Verleihung außerdem mit Live-Untertiteln auf der Teletextseite 149 sowie mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen über die "SAT.1 AD"-App. Dabei erklären Sprecher:innen in knappen und präzisen Worten, was für die BAMBI-Zuschauer:innen nur zu sehen aber nicht zu hören ist.Alle Informationen zur Barrierefreiheit im SAT.1-Programm gibt es unter www.sat1.de/barrierefreiheit.Die BAMBI-Preisverleihung 2023, diesen Donnerstag, 16. November 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und mit Gebärdensprache und Deaf Performance im BAMBI-Event-Stream auf JoynPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5647357