DAX hangelt sich weiter nach oben. Bankaktien gefragt

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen meldete unter anderem Bilfinger Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Der Industriedienstleister bestätigte nach soliden Zahlen die Prognosen. Die Aktie reagierte zu Handelsbeginn mit einem deutlichen Aufschlag. Airbus winkt Meldungen zufolge ein Großauftrag von Turkish Airlines. Bei den Investoren kam die Nachricht gut an. Thyssen Nucera profitiert von positiven Analystenkommentaren. Novo Nordisk meldete gute Studienergebnisse für Wegovy zur Vorbeugung von Herzinfakten und Schlaganfällen. Zulassungsanträge in den USA und der EU wurden bereits gestellt. Continental plant in der Automotive-Sparte deutliche Kostensenkungen. Dabei sollen Medienberichten zufolge rund 5.500 Stellen gestrichen werden. Finanzwerte wie Commerzbank und Deutsche Bank sind anfangs gefragt.

Chart: DAX®