Der Pantheon Global Private Equity Fund (PGPE) ist die jüngste Ergänzung der wachsenden Palette von Evergreen-Produkten des Unternehmens

Mit einer einzigen Investition bietet PGPE Zugang zu einem diversifizierten Private-Equity-Sekundär- und Co-Investment-Portfolio, das aus der gesamten globalen Pantheon-Plattform stammt

Der Fonds nutzt die umfangreiche Erfolgsbilanz und das Know-how von Pantheon bei Secondaries und Co-Investments mit Schwerpunkt im Mid-Market.

PGPE wird bald für Anleger in mehr als 20 Ländern außerhalb der USA verfügbar sein und beinhaltet einen quartalsweisen Liquiditätsmechanismus

Pre-Marketing Disclosure: Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Die hierin enthaltenen Informationen können geändert oder zurückgezogen werden. Das nachfolgende Material ist nur für indikative und explorative Zwecke bestimmt.

Pantheon, ein weltweit führender Private-Markets-Investor ist erfreut die Auflegung des Pantheon Global Private Equity Fund (PGPE) bekannt zu geben, die jüngste Ergänzung der wachsenden globalen Private-Wealth-Plattform des Unternehmens. PGPE ist ein zeitlich uneingeschränkter Evergreen-Fonds, der privaten und institutionellen Anlegern mit einem Investment ein einzigartiges Exposure in einem diversifizierten Private-Equity-Portfolio bieten soll.

PGPE wird in Kürze für Anleger in mehr als 20 Ländern außerhalb der USA verfügbar sein. Das differenzierte Angebot nutzt die etablierte globale Private-Equity-Plattform von Pantheon, um ein überzeugendes Portfolio aufzubauen, das sich auf hochwertige, schwer zugängliche Vermögenswerte und Fondsmanager konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf dem mittleren Markt liegt. Der Fonds wird Pantheons umfangreichen und oft proprietären Deal-Flow bei Secondaries und Co-Investments einfangen, welcher für Investoren aufgrund potenziell attraktiver Sekundärmarktpreise und effizienter Gebühren immer interessanter wird. Der Fonds wird monatliche Zeichnungen ab 25.000 anbieten und ist mit einem vierteljährlichen Liquiditätsmechanismus ausgestattet1

Die Fondsauflegung baut auf der Dynamik und dem Erfolg von Pantheons globaler Private-Wealth-Plattform im Wert von 7 Mrd. USD auf, die auf eine 35-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann und eine Reihe von Evergreen-Fondslösungen2 umfasst. Dazu gehört der AMG Pantheon Fund, einer der größten registrierten Private-Equity-Fonds in den USA mit einem verwalteten Vermögen von fast 2,4 Mrd. USD, der ebenfalls Zugang zu einem globalen Private-Equity-Portfolio bietet, welches sich aus der gesamten globalen Plattform von Pantheon zusammensetzt. Letzteres Angebot ist ebenso über eine einzige Anlage und mit vierteljährlicher Liquidität3 zugänglich.

Victor Mayer, Managing Director bei Pantheon und Portfoliomanager von PGPE, kommentierte: "Pantheon setzt seine Innovationen fort, um die steigende Nachfrage von privaten und institutionellen Anlegern nach Zugang zu den besten Möglichkeiten auf den privaten Märkten zu befriedigen. PGPE bietet eine starke Lösung, die einen diversifizierten Zugang zu US-amerikanischem und europäischem Mid-Market Private Equity mit einer sofortigen Beteiligung kombiniert, um eine Zielallokation durch eine einzige Investition zu erreichen, ohne die für traditionelle Fonds typischen hohen Mindestanlagebeträge und langen Kapitalbindungen."

Herr Mayer ergänzte: "Der Zeitpunkt für PGPE könnte nicht besser sein, da eine Verlangsamung der Exit-Aktivitäten und ein schwierigeres Fundraising-Umfeld den Fluss von Sekundär- und Co-Investitionsmöglichkeiten erhöhen und ein potenziell attraktives Bewertungs- und Preisumfeld schaffen, in das wir im Namen unserer Kunden investieren können."

PGPE wird von Pantheon, mit mehr als 40 Jahren Erfahrung auf den privaten Märkten verwaltet. Mit spezialisiertem Fachwissen in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Private Credit und kommt der Manager auf ein diskretionär verwaltetes Vermögen von rund 62 Mrd. USD4 Die langjährige Führungsrolle von Pantheon bei Private-Equity-Investitionen erstreckt sich auf die dedizierten Strategien, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen abdecken, von primären Fonds-Engagements bis hin zu direkten Co-Investitionen und Secondaries. Die Private-Equity-Plattform des Unternehmens verwaltet ein diskretionäres Vermögen von ca. 38 Mrd. USD und verfügt über ein Team von 87 Anlageexperten5 die gemeinsam ein jährliches Volumen von 4-5 Mrd. USD in der Anlageklasse investieren6

Pantheon ist ein Pionier auf dem Gebiet der Private-Equity-Secondaries und kann auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die bis zu den ersten Investitionen des Unternehmens in diesem Segment im Jahr 1988 zurückreicht. Der Manager verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus Investments im Wert von 18,2 Mrd. USD7 die sich auf das gesamte Spektrum der traditionellen LP- und GP-geführten Secondaries erstrecken. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 1997 im Bereich Private-Equity-Co-Investments tätig und hat seit der Einführung seiner speziellen Strategie im Jahr 2009 über 290 Transaktionen im Wert von 6,6 Mrd. USD getätigt8

Susan Long McAndrews, Partner und Global Head of Business Development, sagte: "Wir freuen uns, Pantheons Fachwissen Investoren auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen und damit unser Engagement für die Öffnung der Privatmärkte für ein breiteres Spektrum potenzieller Investoren über unsere globale Private Wealth-Plattform zu verstärken. Unsere bewährte Erfahrung bei Investitionen in Private Equity im Allgemeinen und in Secondaries und Co-Investments im Besonderen wird für Investoren ein attraktives Angebot für den Zugang zu dieser dynamischen und sich entwickelnden Anlageklasse sein."

Über Pantheon

Pantheon* steht seit mehr als 40 Jahren an der Spitze von Private-Markets-Investitionen und hat sich den Ruf aufgebaut, innovative Lösungen anzubieten, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen abdecken. Dies reicht von primären Fondsengagements über Co-Investments und Sekundärkäufe bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für Private Equity, Real Assets und Private Credit.

Wir arbeiten mit mehr als 1.000 Kunden zusammen, darunter institutionelle Anleger aller Größenordnungen, sowie einer wachsenden Zahl von privaten Vermögensberatern und Anlegern. Das verwaltete Vermögen von rund 62 Milliarden US-Dollar kombiniert mit den beratenen Vermögenswerten summiert sich auf ein gesamtbetreutes Volumen von 94,6 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023) über eine breite Palette an Dachfonds und maßgeschneiderten Accounts.

Mit kreativen Ansätzen, die auf unseren Erfahrungen beruhen und von einem globalen Team von Fachleuten in Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien umgesetzt werden, investieren wir "with purpose and lead with expertise to build secure financial futures.".

Pantheon bezieht sich auf die Tochtergesellschaften und Tochterunternehmen von Pantheon Ventures Inc. und AMG Plymouth UK Holdings Limited und umfasst operative Einheiten mit Sitz in den USA (San Francisco und New York), Großbritannien (London), Hongkong, Guernsey, Tokio, Dublin und Singapur. Pantheon Ventures Inc. und Pantheon Ventures (US) LP sind als Anlageberater bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") registriert; Pantheon Securities, LLC ist ein bei der SEC registrierter Broker-Dealer und Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA"). Pantheon Ventures (UK) LLP ist von der Financial Conduct Authority ("FCA") im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von ihr reguliert. Pantheon Ventures (HK) LLP wird von der Securities and Futures Commission in Hongkong reguliert. Pantheon Ventures (Guernsey) Ltd und eine Reihe anderer Pantheon-Unternehmen mit Sitz in Guernsey werden von der Guernsey Financial Services Commission beaufsichtigt. Pantheon Ventures (Asia) Limited ist beim Kanto Local Finance Bureau in Japan (KLFB) als Anbieter von Finanzinstrumenten des Typs II sowie als Anlageberater und -vermittler registriert. Pantheon Ventures (Ireland) DAC unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland ("CBI") und ist ein ernannter Vertreter von Pantheon Ventures (UK) LLP in Bezug auf die im Vereinigten Königreich ausgeübten Tätigkeiten. Pantheon Ventures (Singapore) Pte. Ltd verfügt über eine Kapitalmarktdienstleistungslizenz der Monetary Authority of Singapore ("MAS") für die Fondsverwaltung mit akkreditierten und institutionellen Anlegern.

Anteile am Pantheon Global Private Equity Fund, einem Teilfonds des Pantheon Private Markets SICAV SA Fund (der "Fonds"), wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates oder einer nicht-amerikanischen Gerichtsbarkeit registriert. Die Anteile des Fonds dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an eine "US-Person" oder für deren Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden einzelstaatlichen Gesetze vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen Anforderungen nicht unterliegt. Als solche dürfen "US-Personen" diese Bekanntmachung oder andere Materialien in Bezug auf den Fonds nicht erhalten und sollten nicht danach handeln oder sich darauf verlassen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, den entsprechenden Prospekt und andere Unterlagen sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Potenzielle Anleger sollten ihre eigenen Nachforschungen und Analysen zu Pantheon, dem Fonds und den im jeweiligen Prospekt und anderen Materialien enthaltenen Informationen anstellen. Nichts in dieser Bekanntmachung oder in den anderen anwendbaren Materialien ist als Empfehlung zur Investition in Wertpapiere oder als Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten die Informationen über Pantheon und den Fonds sorgfältig prüfen und ihre eigenen Rechts-, Buchhaltungs-, Steuer- und sonstigen Berater zu Rate ziehen, bevor sie eine Entscheidung über eine Anlage in den Fonds treffen.

Die AMG Pantheon Fonds werden von AMG Distributors, Inc. vertrieben, einem Mitglied von FINRA/SIPC.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. 2023

1 Rücknahmen unterliegen einer Obergrenze von 5% des Gesamt-NAVs des Vehikels. Hard-Lockup für die ersten 12 Monate aller Zeichnungen. Soft-Lockup mit 5% Gebühr in Jahr 2 und 3.

2 Bezieht sich auf Vermögenswerte, die unseren an der Londoner Börse notierten Investment Trusts Pantheon International Plc und Pantheon Infrastructure Plc sowie dem in den USA registrierten Private-Equity-Fonds AMG Pantheon Fund LLC zum 30. Juni 2023 zugerechnet werden.

3 Der Berater beabsichtigt, vierteljährliche Rückkäufe von Anteilen in Höhe von bis zu 5% des NAV des Fonds zu empfehlen, wobei diese Empfehlungen vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrats 5% des NAV des Fonds übersteigen können; für Rückkäufe innerhalb eines Jahres nach der Anlage wird eine Gebühr von 2% für vorzeitige Rückkäufe erhoben. Die Anleger sind möglicherweise nicht in der Lage, ihre Anlagen über einen längeren Zeitraum vollständig zu liquidieren, und sollten kein Geld investieren, das kurz- oder mittelfristig benötigt wird.

4 Pantheon verfügte zum 30. Juni 2023 über diskretionäre AUM in Höhe von 61,7 Mrd. $. Das Unternehmen verfügte über 94,6 Mrd. USD an gesamten AUM/AUA, einschließlich 32,9 Mrd. USD an Vermögenswerten, die einer nicht-diskretionären Verwaltung oder Beratung unterliegen.

5 Stand 30. September 2023.

6 Es gibt keine Garantie dafür, dass dies auch so bleiben wird.

7 Pantheon-interne Daten. Verpflichtungsdaten seit der Gründung und zum 30. Juni 2023.

8 Verpflichtungsdaten zum 30. Juni 2023.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231111611990/de/

