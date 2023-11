FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 350 (445) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3730 (4440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DR, MARTENS TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 140 (175) PENCE - BARCLAYS CUTS REDROW PRICE TARGET TO 555 (565) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3465 (3850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3050 (3600) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2750) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PRUDENTIAL TARGET TO 1420 (1430) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (970) P - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 470 (458) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2827 (2779) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4572 (4496) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JTC PRICE TARGET TO 915 (875) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1181 (1102) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 143 (132) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 831 (765) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3500 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 400 (430) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES M&G TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 220 (195) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 300 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (3500) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3200 (3900) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (4100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3625 (3900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 879 (850) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES M&G PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY'



